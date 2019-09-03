14. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali 5 Eylül’de başlıyor

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan bugün Zambak Tatil Köyü’nde, 14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali ile ilgili basın toplantısı yaptı.
Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve İkdisat Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek festival saat 19.452te kortej yürüyüşüyle başlayacak.
Üretimi yapan kişilerin de daha fazla kazanç sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Orçan, festivalin bir diğer yanının da sosyal aktivite ve kültürel etkinlik olduğunu belirtti.
Açılışta halk dansları gösterilerinin de yer alacağını söyleyen Orçan, festivalin diğer günlerinde de çeşitli organizasyonların yapılacağını kaydetti.