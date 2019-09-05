Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali, bu akşam başlıyor. Final Organizasyon iş birliği ile düzenlenen festival 8 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek.
5-8 EYLÜL TATLISU'DA DOLU DOLU 4 GÜZEL GÜN
Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam kortejle başlayacak festivalde, açılış konuşma ve gösterilerinin ardından, uluslararası halk dansları şöleni ve fire strom ateş şovu yer alacak.
KKTC, Türkiye, Meksika, Makedonya ve Slovakya halk dansları şölenine katılacak ülkeler arasında..Festivalde yarın gece ise jimnastik gösterileri, kukla karnavalı, çocuklar güzeldir geçidi yarışma heyecanı ve yerli gruplardan grup Gancelli konseri var.
PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU'DA SAHNE ALACAK
FİNAL PAZAR AKŞAMI
Yusuf Hüdan anısına Offroad yarışması, plaj güreşleri, bocce yarışması ve tavla turnuvası cumartesi ve pazar gündüz yapılacak etkinlikler arasında. Festivalin finali 8 Eylül Pazar akşamı yapılacak. Uluslararası halk dansları, Meksika ateş ve Led şovun gösterileri, Rap müzik konseri Pablo ve Rookie sahnesi final gecesinin yer alacaklar arasında. Her gece gizemli, sihirli ve eğlencelerin yer alacağı festivalin finalinde efsane grup Kurtalan Ekspres konseri var. Yerli sanatçılardan Şafak biri kendi gitarıyla olmak üzere grupla dört parça seslendirerek sahnede konuk olacak.