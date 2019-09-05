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14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali bu akşam başlıyor

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali, bu akşam başlıyor. 

14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali bu akşam başlıyor

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali, bu akşam başlıyor. 

05 Eylül 2019 Perşembe 13:26
14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali bu akşam başlıyor

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali, bu akşam başlıyor. Final Organizasyon iş birliği ile düzenlenen festival 8 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek.

5-8 EYLÜL TATLISU'DA DOLU DOLU 4 GÜZEL GÜN
Tatlısu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam kortejle başlayacak festivalde, açılış konuşma ve gösterilerinin ardından, uluslararası halk dansları şöleni ve fire strom ateş şovu yer alacak.
KKTC, Türkiye, Meksika, Makedonya ve Slovakya halk dansları şölenine katılacak ülkeler arasında..Festivalde yarın gece ise jimnastik gösterileri, kukla karnavalı, çocuklar güzeldir geçidi yarışma heyecanı ve yerli gruplardan grup Gancelli konseri var.

PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU'DA SAHNE ALACAK

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Dillirga ve Mağusa Limanı şarklarının yorumlarıyla da tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, 7 Eylül Cumartesi akşamı grup The Bandits ile ilk kez Kıbrıs'ta sahne alacak. Aynı akşam uluslararası halk dansları, illüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı pazar akşamı da olmak üzere iki gece de yapılacak. Gecede Afrika akrobasi şov da yer alacak. 

FİNAL PAZAR AKŞAMI
Yusuf Hüdan anısına Offroad yarışması, plaj güreşleri, bocce yarışması ve tavla turnuvası cumartesi ve pazar gündüz yapılacak etkinlikler arasında. Festivalin finali 8 Eylül Pazar akşamı yapılacak. Uluslararası halk dansları, Meksika ateş ve Led şovun gösterileri, Rap müzik konseri Pablo ve Rookie sahnesi final gecesinin yer alacaklar arasında. Her gece gizemli, sihirli ve eğlencelerin yer alacağı festivalin finalinde efsane grup Kurtalan Ekspres konseri var. Yerli sanatçılardan Şafak biri kendi gitarıyla olmak üzere grupla dört parça seslendirerek sahnede konuk olacak.  
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:51
Anahtar Kelimeler:
14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali
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