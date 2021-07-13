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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi

 

13 Temmuz 2021 Salı 19:30
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi arasında Lefke’de bulunan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ne ek binalar yapılmasına ilişkin protokol imzalanacak. Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Doğancı İnşaat Limited Şirketi Direktörleri Oktay Önder ve Salih Tabak imza koyacak. (Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu - 10.00)

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KTAMS, sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm üretilmediği gerekçesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisinde 08:00 – 13:00 saatleri arasında grev uygulayacak; saat 10:00’da Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle, KTEZO ve ECOSO tarafından yürütülen ve topluma standartlara uygun yeni ürünler kazandırmak hedefiyle işletmelere özel danışmanlık, fark yaratıcı eğitimler, finansman ve ağ kurma olanakları sağlayan “DAYANIŞMA” projesinin tanıtımı için basın toplantısı düzenlenecek. (Yer: KTEZO ve MEKB Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Etkinlik Salonu - 10.00)

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Son Güncelleme: 14.07.2021 09:33
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