14 Mart Dünya Böbrek Günü’nde panel düzenleniyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Servisi, 14 Mart Dünya Böbrek Günü’nde “böbrek sağlığı” konulu panel düzenliyor. Panel, saat 14.30’da hastane yanındaki Thalassaemia Merkezi Konferans Salonu’nda yer alacak.

Nefroloji uzmanları Doç. Dr. Düriye Deren Oygar ile Dr. Ahmet Behlül’ün konuşmacı olarak yer alacağı panelde, böbrek hastalıklarıyla ilgili bilgiler verilecek, organ nakli ve organ bağışı üzerinde durulacak ve katılımcıların soruları yanıtlanacak.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca organ bağışında bulunmak isteyenler için bir masa kurulacak ve başvurular kabul edilecek. Dünya Böbrek Günü nedeniyle 15 Mart Cuma günü ise bisiklet sürme etkinliği düzenlenecek. Sabah 08.00’de hastane önünden başlayacak bisiklet sürme etkinliği, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlanacak.



