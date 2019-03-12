14 Mart Dünya Böbrek Günü

“Dünya Böbrek Günü” bu yıl 14 Mart Perşembe günü “Böbrek Hastalıklarından Korunma” temasıyla kutlanacak.

Her yıl mart ayının ikinci perşembesi kutlanan, böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalık yaratıcı ve bilgilendirici etkinliklerin düzenlendiği “Dünya Böbrek Günü”nde KKTC’de de etkinlikler yapılacak.

Etkinliklerden birinde halk bilgilendirilecek, diğerinde ise hareketli yaşamın önemine dikkat çekilecek.

NEFROLOJİ UZMANLARIBÖBREK HASTALIKLARINDAN KORUNMAYI ANLATACAK

Nefroloji uzmanları Doç. Dr. Düriye Deren Oyar ile Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül, Perşembe günü saat 14.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Thalassaemia Merkezi’nde böbrek hastalıklarından korunmakla ilgili halka yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Aynı gün Thalasaemia Merkezi’ne, vatandaşların organlarını bağışlamak üzere başvuru formu doldurabileceği stant da kurulacak.

BİSİKLET SÜRÜŞÜ CUMA GÜNÜ OLACAK

Böbrek Günü nedeniyle 15 Mart Cuma günü “Sağlıklı Yaşam İçin Böbreklerinizi Koruyun” temalı bisiklet sürme etkinliği de gerçekleştirilecek.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde saat 08.00’de başlayacak sürüş, Sağlık Bakanlığı önünde tamamlanacak