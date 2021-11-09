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“14 Kasım Dünya Diyabet Günü Koşusu” düzenleniyor

Diyabet Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nü KKTC Atletizm Federasyonu iş birliği ile 10 kilometrelik yarış düzenleyerek kutlayacak.

09 Kasım 2021 Salı 10:45
“14 Kasım Dünya Diyabet Günü Koşusu” düzenleniyor

Diyabet Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ortaklığı ile 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek koşu, saat 08.00’de dernek binası önünde başlayacak ve yine aynı yerde son bulacak.

“Sen Koş Diyabet Düşünsün” sloganı ile gerçekleşecek koşu kadınlar ve erkekler olarak iki kategoride ve 18-29, 30-39, 40-49 ve 50+ yaş aralıklarında olacak. Genel klâsmanda ödül alan yarışmacılar, yaş gruplarında dereceye girmeyecek.

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Koşu Diyabet Derneği binası (Hastane çemberi Barış Ruh Hastanesi yanı) önünden başlayacak, hastane çemberinden Gönyeli büyük çemberine, oradan Güzelyurt istikametine dönülecek. Gönyeli çıkışında Alayköy çemberinden önceki kamerasız çemberden sola, mandıralar çemberinden yine sola ve Kermiya girişinden (mor çemberden) sola dönülerek Gönyeli Belediye bulvarına çıkılacak. Sağa dönülerek köprüden geçer geçmez öğretmenler evleri önünden sola dönerek hastane çemberinden başlangıç yerine ulaşılacak.

Güzergah ve diğer konularla ilgili daha detaylı bilgiler için  www.diyabetdernegi.com internet adresinden veya mesai saatleri içinde dernek telefonlarından  ( 22 36 115 veya 0548 859 5001) elde edilebilecek.

Kayıtlar 18 Kasım günü mesai saati sonuna kadar 80 TL karşılığında yaptırılabiliyor.


 

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Son Güncelleme: 09.11.2021 12:00
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