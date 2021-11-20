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14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneğiiş birliğinde ailelere yönelik bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:30
14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği düzenlendi

İskele Makenzi Sahili Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da katıldı. Oldukça yoğun ilgi gören farkındalık etkinliğinde; Dernek Genel Sağlık Komitesi Üyeleri de olan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan’ın yanı sıra, Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı, dernek üyeleri, öğrenciler ve aileler yer aldı.

“DİYABETİN FARKINDAYIZ, AİLECE KARARLIYIZ”

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Etkinlik kapsamında sahilde sağlıklı besin stantları açıldı ve “Diyabetin Farkındayız, Ailece Kararlıyız” sloganı ile yürüyüş yolunda “Hızlı Yürüyüş Yarışması” düzenlendi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Diyabet Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, yarışma öncesinde katılımcılara diyabet ve diyabeti önlemenin yolları ile ilgili bilgiler verdi. Sonrasında DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından isteğe bağlı olarak 18 yaş üstü aile bireylerine Diyabet Riski Belirleme Ölçümü yapıldı.

Geri sayımın ardından başlayan yarışmada aileler hep birlikte yürüdü. Yarışma sonunda etkinlik sponsoru FEEL, dereceye girenlere sağlıklı yiyeceklerden oluşan birer paket hediye etti.

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Son Güncelleme: 20.11.2021 11:55
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