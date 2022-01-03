13’üncü maaşlar bugün ödeniyor

Maliye Bakanlığı’na Sosyal Sigortalar’ın 13. Maaş ödemeleri ve Maliye’nin geçtiğimiz yıldan kalan borçlarının ödenmesi için borçlanma yetkisi verildi.

Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre sosyal sigorta emeklilerine 13’üncü maaşların ödenmesi konusunda yaşanan kaynak sıkıntısının aşıldığı ifade edildi.

Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma yetkisi alınarak borçlanmanın gerçekleştirileceği ve sigorta emeklilerine de 13’üncü maaş ödemelerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, “devlet borçlanma yaparak bunu avans şeklinde ödeceğiz sigortalara ve sosyal sigorta emeklilerine 13’üncü maaş ödemesi yapılacak ki bu sorunu çözelim”ifadeleri kullanıldı.

Sosyal sigortalara kaynak bulunmadan 13’üncü maaşların kamu çalışanlarına da ödenmeyeceği açıklanmıştı.