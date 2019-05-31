banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89453
ALTIN
244.744
DOLAR
5.8560
STERLİN
7.3840
EURO
6.5291
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
Moyo 7 ay hapis yatacak
MOYO 7 AY HAPİS YATACAK
Üç dilenci tutuklandı
ÜÇ DİLENCİ TUTUKLANDI
banner306

13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:41
13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali Sürüyor

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Merkezden verilen bilgiye göre, önceki gün başlayan festival, iki günde Lefkoşa’ya coşkulu saatler yaşattı. İki yıl önce “Uluslararası Festivaller Birliği”ne (UFB) üye olan organizasyon, bu yıl CIOFF takvimine girerek bu alanda ülkenin ilk ve tek çocuk festivali oldu. 
Rusya, Makedonya, Hindistan, Ukrayna, Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve KKTC’den ekiplerin görev aldığı Festival, Çarşamba günü Lefkoşa’da kortejle başladı. Kortejden sonra sahne gösterilerinde ekipler sırayla gösterilerini sundular.  Geleneksel oyunlarını coşkuyla sunan ekiplerin seyircilerden büyük bir beğeni aldığı kaydedildi.
Festivalde dün “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” günüydü. Bu kapsamda festivale katılan ekipler beyaz beyaz giysiler ve aksesuarlar içinde önce Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yaptı; ardından danslar sunuldu. Gecenin sonunda tüm gruplar sahneye çıkarak dans etti. 

banner317
FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci açıklamasında, her geçen yıl gelişerek bir marka haline getirmeye çalıştıkları festivalin ileriki yıllarda daha da iyi bir seviyeye gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Döşemeci, festivale katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
Festival kapsamında bu akşam 20.30’da Alsancak’ta gösteriler sunulacak. Festival yarın 18.00’de Değirmenlik’teki etkinlikle sona erecek.
(GÜL/HA)  FOTOĞRAFLI 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tmt Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Ergazi’deki Bayrağın Bakım Onarımını Yaptı
Tmt Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Ergazi’deki Bayrağın Bakım Onarımını Yaptı
1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Lefkoşa’da İki Toplumlu Etkinlik…
1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Lefkoşa’da İki Toplumlu Etkinlik…
Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı
Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi
Logo Tasarım Yarışması’nı kazananlara ödülleri takdim edildi
İki Toplumlu Siyasi Parti Toplantılarının 30. Yılı…
İki Toplumlu Siyasi Parti Toplantılarının 30. Yılı…
Para dilenen 3 kişi cezaevine gönderildi
Para dilenen 3 kişi cezaevine gönderildi
Başbakan Tatar Ve Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti
Başbakan Tatar Ve Sağlık Bakanı Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti
Karadeniz Kültür Derneği’den Kadir Gecesi Mesajı…
Karadeniz Kültür Derneği’den Kadir Gecesi Mesajı…
“23 Nisan Ve Atatürk” Konulu Resim Yarışmasının Ödül Töreni Bayındırlık Bakanlığı’nda Yapıldı
“23 Nisan Ve Atatürk” Konulu Resim Yarışmasının Ödül Töreni Bayındırlık Bakanlığı’nda Yapıldı
Gençlik Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü Etkinliklerle Kutluyor
Gençlik Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü Etkinliklerle Kutluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim