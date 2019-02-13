13 Şubat 2019 Çarşamba Gündemi

Lefke sivil toplum örgütlerinden oluşan Lefke Platformu, Cengiz Topel Hastanesi’nde temel sağlık hizmetlerinin verilmediği ve “ikinci basamak hastanesi” olan hastanenin sağlık ocağı seviyesine düşürüldüğü gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak. (10.00)



Lefke sivil toplum örgütlerinden oluşan Lefke Platformu, Cengiz Topel Hastanesi’nde temel sağlık hizmetlerinin verilmediği ve “ikinci basamak hastanesi” olan hastanenin sağlık ocağı seviyesine düşürüldüğü gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak. (10.00)



Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler, Girne’deki Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. (10.00)



KTÖS\'te, son yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirilecek. (11.00)



KTHY Davası yarın görüşülecek. (14.00)





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