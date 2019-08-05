13. Lefkoşa Gençlik Günleri “velesbitnan Surlariçi Turu” Etkinliği İle Sona Erdi

Lefkoşa, 5 Ağustos 19 : HASDER Gençlik Kulübü’nün organize ettiği ve AB Bilgi Merkezi katkılarıyla düzenlenen 13. Lefkoşa Gençlik Günleri, önceki gün düzenlenen “Velesbitnan Surlariçi Turu” etkinliği ile sona erdi.

Has-Der tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen, “12 Ağustos, Dünya Gençlik Günü” 13 yıldır, HASDER Gençlik Kulübü tarafından “Lefkoşa Gençlik Günleri” etkinlikleriyle kutlanıyor.

Bu yıl da gençlere yönelik olarak düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gençlik Günü, önceki gün Selimiye Meydanı’nda, HASDER El Sanatları Merkezi önünde yapılan “Velesbitnan Surlariçi Turu” yarışıyla son buldu.

İkili gruplar halinde ve takım olarak yarışmaya katılan onlarca bisikletçi Surlariçi’nde hazine avı yöntemiyle yarıştı.

Yarışmanın startını geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, yine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı verdi.

Yarışma sonrasında dereceye girenlere çeşitli plaket ve ödülleri de düzenlenen törenle verildi.

Bu yıl yarışmada çeşitli kategorilerde dereceye giren bisikletçiler şunlar:

Kadınlar:

1- Seda Özhür - Oya Levent (35"52')

Erkekler:

1- Uygar Gardiyanoğlu - Gürdal Çuvalcıoğlu (14"27')

2- Eralp Gürkanlar - Okan Delioğlu ( 14"46')

3- Derviş Beyit - Hüseyin Nebih (16"30')

Karma:

1- Nilüfer Rahmioğlu - Kutay Ramiz (17"35')

2-Hüseyin Dellaloğlu - Simge Calcı (26"44')

3-Buse Abohorlu - Yahor Yıldırım (28"06')

(ÖZ/HA)

