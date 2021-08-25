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136 patates üreticisine ise 163,440.00 TL tazminat ödendi!

Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük zarar tazminatları ve dondan zarar gören patates tazminatlarının ödendiğini açıkladı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
136 patates üreticisine ise 163,440.00 TL tazminat ödendi!

Muhtelif tarihlerde meydana gelen dondan zarar gören 2021 ilkbahar patates ürünü için 2 üreticiye 17 hd. için 29,088.00 TL tazminat, temmuz ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 136 üreticiye ise 163,440.00 TL tazminat ödendi.

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Fon Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren hayvan üreticilerinin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen hayvan üreticilerinin de tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği belirtildi.   

Açıklamada, patates üreticilerinin de tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 25.08.2021 15:07
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