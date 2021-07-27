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134'ü yerel 157 pozitif vaka
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134'ü yerel 157 pozitif vaka

"Toplam 23.047 test yapıldı, 134'ü yerel 157 pozitif vakaya rastlandı, 77 kişi taburcu edildi"

27 Temmuz 2021 Salı 20:22
134'ü yerel 157 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.047 olup, 134'ü yerel 157 pozitif vakaya rastlanmış, 77 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 134 kişi ise yerel vakadır.

42 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / K.kaymaklı-3 / Gönyeli-4 / Yılmazköy-10/ Surlariçi-4 / Ortaköy-4 / Hamitköy-6 / Alayköy-2 / Göçmenköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Marmara-1 / Haspolat-3

Girne

Girne Merkez-20 / Şirinevler-2/ Alsancak-8 / Ozanköy-4 / Lapta-1/ Kaşgar-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-4/ Edremit-1/ Geçitköy- 1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-5/ Karmi-1/ Beylerbeyi-1/ Doğanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3/ Kalkanlı-2/ Karakol-3/ Yeniboğaziçi-1/ Serdarlı-3/ Tatlısu-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Baykal-3/ Gülseren-1/ Akova-1

İskele

İskele Merkez-3/ Boğaz-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-6/ Kalkanlı-3/ Akçay-5

Lefke

Lefke Merkez-1/ Yedidalga-1

27 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.047

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20

Yerel Vaka Sayısı: 134

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.873.727

Toplam Vaka Sayısı: 11.043

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9351

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1653

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1225

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 334

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8346

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 182

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1794

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.067

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