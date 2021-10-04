133 ürün müsadere edildi, 3 işyerine ihbar verildi

Denetimlerde, 4 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 133 birim ürün müsadere edildi, 3 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, denetimlerde, “Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı” gibi kriterler kontrol ediliyor.

LTB, yurttaşların “Alo 185” çözüm hattını arayarak, iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebileceklerini kaydetti.