133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi

Açıklamada, 1 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 133 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.
Vakaların, 43’ü Lefkoşa, 54’ü Girne, 21’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 8’i Güzelyurt, 1 kişi ise Lefke bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:
Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2
Girne: Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2
Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1
İskele: İskele Merkez-2/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1/ Yeni İskele-2
Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3
Lefke: Gemikonağı-1
GENEL DURUM
3 Ağustos itibarıyla Covid-19 genel durumu ise şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 133
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630
Toplam Vaka Sayısı: 11.903
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4888
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953”