133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi

Açıklamada, 1 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 133 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların, 43’ü Lefkoşa, 54’ü Girne, 21’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 8’i Güzelyurt, 1 kişi ise Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2

Girne: Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1

İskele: İskele Merkez-2/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1/ Yeni İskele-2

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3

Lefke: Gemikonağı-1

GENEL DURUM

3 Ağustos itibarıyla Covid-19 genel durumu ise şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 133

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630

Toplam Vaka Sayısı: 11.903

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4888

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953”