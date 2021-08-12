banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
132'si yerel 144 pozitif vaka
132'si yerel 144 pozitif vaka
banner376

132'si yerel 144 pozitif vaka

"Toplam 14.643 test yapıldı, 132'si yerel 144 pozitif vakaya rastlandı, 85 kişi taburcu edildi"

12 Ağustos 2021 Perşembe 19:34
132'si yerel 144 pozitif vaka

Ülkede son 24 saatte yapılan 14 bin 643 testle 132'si yerel 144 vakaya rastlandı. Yerel vakaların 47’si Lefkoşa, 46’sı Girne, 34’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, 2’si Güzelyurt’tan.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vakaların 1’i yurt dışından hava yoluyla ülkeye gelirken, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

banner341
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa Merkez-7/ Taşkınköy-3/ Gönyeli-8/ Demirhan-1/ Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gelibolu-1/ Değirmenlik-1/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Terminal Bölgesi-1/ Dereboyu-2/ Haspolat-1/ Alayköy-2/ K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-3/ Yılmazköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-1; Girne Merkez-16/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-12/ Esentepe-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Ağırdağ-1/ Taşkent-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-2/ Lapta-3; Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-3/ Maraş-4/ Geçitkale-1/ Canbulat-1/Baykal-2/ Beyarmudu-2/ Karakol Bölgesi-3/ Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Sakarya-2 / Çanakkale-1; İskele Merkez-1/ Ötüken-1/ Topçuköy-1; Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-1”

12 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 14643. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 144. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 11. Yerel vaka sayısı 132. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 85. Yapılan toplam test sayısı 2142997. Toplam vaka sayısı 13129. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 11321. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1765. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 55. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1547. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 152. Toplam kaybedilen hasta sayısı 42. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 11. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 3710. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 354. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 434. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2624. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 35130”

banner360
Son Güncelleme: 12.08.2021 19:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Ataoğlu: “Azerbaycan ile turizmde işbirliği yapılacak”
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Gürcafer, TC kaynaklı firmanın köy yolları yapımı için verilen malzemelerle Ercan'da asfaltlama yaptığını iddia etti!
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Kamusen’den Kayral’a veda ziyareti
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
Arıklı, Akdeniz'i kabul etti
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
BKP, KIB-TEK Yönetim Kurulu'nu istifaya çağırdı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
KTTO'dan üyelerine sosyal sigorta primlerini ödememe çağrısı
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
Karpaz’daki hür eşeklerin güvenlik ve bakım çalışmaları sürüyor
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya
KKTC’den Türkiye’deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim