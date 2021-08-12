132'si yerel 144 pozitif vaka

Ülkede son 24 saatte yapılan 14 bin 643 testle 132'si yerel 144 vakaya rastlandı. Yerel vakaların 47’si Lefkoşa, 46’sı Girne, 34’ü Gazimağusa, 3’ü İskele, 2’si Güzelyurt’tan.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vakaların 1’i yurt dışından hava yoluyla ülkeye gelirken, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa Merkez-7/ Taşkınköy-3/ Gönyeli-8/ Demirhan-1/ Kızılbaş-1/ Cihangir-1/ Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gelibolu-1/ Değirmenlik-1/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Terminal Bölgesi-1/ Dereboyu-2/ Haspolat-1/ Alayköy-2/ K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Ortaköy-3/ Yılmazköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-1; Girne Merkez-16/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-12/ Esentepe-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Ağırdağ-1/ Taşkent-1/ Doğanköy-1/ Çatalköy-2/ Lapta-3; Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-3/ Maraş-4/ Geçitkale-1/ Canbulat-1/Baykal-2/ Beyarmudu-2/ Karakol Bölgesi-3/ Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Sakarya-2 / Çanakkale-1; İskele Merkez-1/ Ötüken-1/ Topçuköy-1; Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-1”

12 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 14643. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 144. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 11. Yerel vaka sayısı 132. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 85. Yapılan toplam test sayısı 2142997. Toplam vaka sayısı 13129. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 11321. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1765. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 55. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1547. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 152. Toplam kaybedilen hasta sayısı 42. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 11. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 3710. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 354. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 434. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2624. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 35130”