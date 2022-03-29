13 yaşındaki kıza tecavüzden yargılanıyordu, cezası belli oldu

Kumyalı’da 2020 yılı Nisan ile Eylül ayları içerisinde 13 yaşındaki küçük kızla 6 ay boyunca 26 kez cinsel ilişkiye giren sanık Turgut Ağcabay’ın Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargı süreci dün tamamlandı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar”, “16 yaşındaki küçük çocuğu alıkoyma”, “Vahim zarar”, “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel saldırı” ve “16 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel taciz” davalarından yargılanan sanık Ağcabay, suçlu bulunarak 8 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kaynak : Kıbrıs Postası