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13 yaşındaki çocuk sürücü araç ile takla attı

13 yaşındaki çocuk sürücü araç ile takla attı

26 Şubat 2019 Salı 13:39
13 yaşındaki çocuk sürücü araç ile takla attı

Dün akşam, saat 21:00 sıralarında, Beyarmudu – Dörtyol Anayolu üzerinde, V.Ö (K-13), yönetimindeki JF 723 plakalı salon araç ile Dörtyol istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp takla attı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü V.Ö ve aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A (K-14) kaldırıldıkları Gazimağusa devlet hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

MHA

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