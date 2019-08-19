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13. Uluslararası Halk Dansları Festivali 28 Ağustos’ta ..

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde “2 Kapı - 2 İnsan” teması ile Çağlayan Park’ta gerçekleştirilecek.

13. Uluslararası Halk Dansları Festivali 28 Ağustos’ta ..

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde “2 Kapı - 2 İnsan” teması ile Çağlayan Park’ta gerçekleştirilecek.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:45
13. Uluslararası Halk Dansları Festivali 28 Ağustos’ta ..

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde “2 Kapı - 2 İnsan” teması ile Çağlayan Park’ta gerçekleştirilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’ya ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağı düşünülen festivalin “2 Kapı - 2 İnsan” temasını;  Baf ve Mağusa kapıları ile topluma yaşamları boyunca önemli hizmetlerde bulunan Kamran Aziz ve Türkan Aziz oluşturuyor.

Festivalin organizasyonunu; Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ), Gençlik Merkez Birliği, Halk Sanatları Derneği (HAS-DER), Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Akademi Sanat Derneği (ASD) ve Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) üstlenirken, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık da organizasyona katkı sağlıyor.

UNESCO’ya bağlı CIOFF takviminde de yer alan festivalde bu yıl KKTC’nin yanı sıra, Türkiye, Polonya, Macaristan ve Meksika’dan halk dansları ekipleri yer alacak.

13. Lefkoşa Halk Dansları Festivali ile ilgili Arabahmet Kültür Evi’nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Arabahmet Kültür Evi’ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Venedik, Lüzinyan ve Osmanlı mimarisini içeren 500 yıllık tarihi olan binanın Lefkoşa’nın ruhu ve tarihini yansıttığını, bu çeşitliliği göstermek için basın toplantısını bu mekanda düzenlediklerini ifade etti.

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Halk Dansları Festivali’nin ara ara sekteye uğrasa da her dönemde daha da zenginleşerek Lefkoşa’ya önemli bir açılım sağladığını belirten Harmancı, gerçek anlamda uluslararası nitelikte ve Lefkoşa’ya özdeşleşmiş bir organizasyon düzenlemenin memnuniyeti içerisinde olduklarını belirtti.

Festivalin geçmiş dönemlerde olduğu gibi Çağlayan Parkı’nda yer alacağını ancak Çağlayan’la sınırlı kalmayacağını belirten Harmancı, festivalin bir gece Ortaköy’deki Sancaktar Kalebey Parkı’nı renklendireceğini, ayrıca konuk grupların Haspolat’ta LTB tarafından düzenlenecek Haspolat Kültür Sanat Festivali’nde yer alacağını belirtti.

 “2 Kapı - 2 İnsan” temasına da değinen Harmancı, yakın zamanda kaybedilen toplumsal kültürel hayata etki eden Lefkoşa için çok önemli 2 insan; Türkan ve Kamran Aziz kardeşleri de bu festivalle topluma hatırlatmak istediklerini aktardı.

İki kapı konusunun özellikle altını çizen Harmancı, ülke insanlarının uzun zamandır özlemini çektiği ve sıkışan Lefkoşa’yı rahatlatacağına inandıkları Baf ve Mağusa kapılarının açılması gerektiği konusunu festival ile yeniden gündeme getirmek istediklerini vurguladı.

Baf Kapısı’nın Arabahmet bölgesine devinim katacağını, Mağusa Kapısı’nın ise festivalin düzenleneceği Çağlayan bölgesini canlandıracağını belirten Başkan Harmancı, mevkidaşı Constantinos Yorgacis ile 3 yıl önce başlattıkları girişimleri özetledi.

Başkan Harmancı sözlerinin sonunda, “7 derneğin bir araya gelerek festivali organize etmesini ve kapılar konusunda gösterdikleri kararlılığı selamlıyorum” dedi.

Basın toplantısında Organizasyon Komitesi adına Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Mustafa Özgün ile Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren festivalle ilgili düşüncelerini aktardılar.


 

Son Güncelleme: 19.08.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
13. Uluslararası Halk Dansları Festivali
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