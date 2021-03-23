13'ü yerel 24 yeni vaka

"Toplam 7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 48 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelmiştir.10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .13 kişi ise yerel vakadır.

5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Terminal-1/ Sulariçi-2 / Çağlayan-1 / Gönyeli-1

Girne

Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1



23 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074

Toplam Vaka Sayısı: 4130

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4