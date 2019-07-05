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13 Temmuz Cumartesi Gazimağusa’da Denizcilik Bayramı etkinliği düzenlenecek

13 Temmuz Cumartesi Gazimağusa’da Denizcilik Bayramı etkinliği düzenlenecek

05 Temmuz 2019 Cuma 07:13
13 Temmuz Cumartesi Gazimağusa’da Denizcilik Bayramı etkinliği düzenlenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Denizcilik Şti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Üniversitesi ve Mağusa Denizciler Birliği katılımlarıyla 13 Temmuz Cumartesi günü Gazimağusa Limanı’nda KKTC Denizcilik Bayramı etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde  saat 14.00’te da TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti tarafından Amatör Denizcilik Eğitimi ve sınavı, 17.30-18.00 saatleri arasında ise Gazimağusa Limanı’nda eğitim katılımcılarına pratik eğitim verilecek. Limanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Kıbrıs Türk Denizcilik Şti’ye ait M/F Bozcaada gemisi ile gezintiye çıkılacak ve balık ekmek ikramı yapılacak.

Amatör Denizci Eğitimi ve sınavları başvuru ve kayıt işlemleri için katılımcıların KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sayfasında yer alan formu indirdikten sonra doldurarak basin.ulastirma@bub.gov.ct.tr  adresine göndermeleri gerekiyor. Şahsi başvurularsa Lefkoşa’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne’deki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. ve Gazimağusada İTÜ Kuzey Kıbrıs tarafından kabul edilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklamasına göre, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler şöyle;

- Başvuru formu,

- 2 adet vesikalık,

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- kimlik fotokopisi,

- ehliyet fotokopisi veya sağlık raporunu,

- 14-18 yaş aralığındaki katılımcılar için muvafakatname,

- belge harcı dekontu.

Eğitim için son başvurunun 11 Temmuz saat 17.00’ye kadar yapılması gerekiyor.

Kursiyerlerin 39.70TL’lik belge harcı karşılığı alacakları dekontu 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak kurs öncesi beraberlerinde getirmeleri gerekli. Harç ödemesiyle ilgili izlenecek yol, kayıt yapanlara e-posta aracılığıyla gönderilecek. Başvuru için talep edilen belgelerin eksik olması eğitim ve sınava katılımda engel olmamakla birlikte sertifikanın düzenlenebilmesi için talep edilen belgelerin en kısa sürede tamamlanması gerekli.

Eğitimin ardından saat 17.30’da Gazimağusa Limanı’nda Denizcilik Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik ve vapur gezisi düzenlenecek. Protokol konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlikler, müzik dinletisi, çeşitli yarışmalar ve vapur gezisiyle devam edecek. Halka açık olacak olan vapur gezisinde balık ekmek ikram edilecek.

Son Güncelleme: 05.07.2019 10:30
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Denizcilik Bayramı
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