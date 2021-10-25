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13. Maaşlar hayal oldu!

Hükmet yasa gereği bütçe açığının belli bir oranında “borçlanabilme” limitini doldurdu..

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:25
13. Maaşlar hayal oldu!

Hükümet iç borçlanma limitini doldurdu. Bütçe Yasası bütçe açığı kadar borçlanmaya izin veriyor. 830 milyon TL öngörülen açık var, mevcut durumda bütçenin tadil edilmesi gerekiyor.

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Maliye kamu borçlanmasına gidemiyor çünkü yasa gereği bütçe açığının belli bir oranında “borçlanabilme” limitini doldurdu. 

Maliye ancak 30 Milyon TL civarı borçlanabilir durumda ki bu miktarın da hiç bir işe yaramayacağı ortada. 

Ay sonu maaşlar bile tehlikedeyken bir ay sonra gündeme gelecek 13. maaşa ise tamaman "hayal" gözüyle bakılıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
13. MaaşlarKktc MaliyeIç Borç
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