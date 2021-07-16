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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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12’nci Şafak Nöbeti 19 Temmuz akşamı 22:30’da başlayacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, bu yıl da, Barış Harekatı’nın ilk adımının atıldığı yerde,  Yavuz Çıkarma Sahili’nde, Şafak Nöbeti’yle başlayacak.

16 Temmuz 2021 Cuma 11:45
12’nci Şafak Nöbeti 19 Temmuz akşamı 22:30’da başlayacak

Şafak Nöbeti, bu yıl ilk kez Müze Gemi’nin önünde başlayacak. Etkinliklere saat 22.30’da Müze Gemi önünde İstiklal Marşı okunarak start verilecek. Daha sonra geleneksel meşaleli yürüyüşle Çıkarma Sahili’ne inilecek. Katılımcılara bayrak dağıtımı ile birlikte, bayrama özel ikramların da yapılacağı etkinlik, Bordo Bereliler’in su altı gösterisi ve duaların okunmasının ardından sabah ezanı ile sona erecek. Etkinlik Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle aldığı tedbir kararları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Şafak Nöbeti Komite Başkanı Fevzi Tanpınar, yaptığı açıklamada, kutsal kabul edilen Yavuz Çıkarma Sahili’nin her geçen gün bir açık hava müzesine dönüştürülmesi için tüm paydaşların verdiği mücadeleyi ve başarılı sonuçları büyük bir takdir ve heyecanla izlediklerini belirtti. Tanpınar, bu mücadelenin fitilini ateşleyen ilk etkinliğe imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

 “Bizim 12 yıl önce, bu sahilde tarihimize sahip çıkabilmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla adım attığımız yolda inanılmaz gelişmeler yaşanmıştır ve yaşanmaktadır” diyen Tanpınar, “Bu sahili nesilden nesile yaşatmak hepimizin görevidir. Tek tek her  Kıbrıslı Türkün, özgürlüğün simgesi Yavuz Çıkarma Sahili’nde hakkı vardır ve onu korumaya da borcu vardır” şeklinde konuştu. 

Şafak Nöbeti’nin Kıbrıs Türkü’nün ulusal onurundan ödün vermeyerek, bu uğurda her türlü özveri ve sıkıntıya katlanarak, ulusal kurtuluş anına kadar Kıbrıs’ta bir yiğitlik destanı yazanlar için tutulduğunun altını çizen Tanpınar, “Göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analarımıza, geceleri gözünü kırpmadan başımızı bekleyen babalarımıza, dedelerimize, yurt dışındaki tahsilini yarıda kesip özgürlük savaşında halkını yalnız bırakmayan aydınımıza, solcusu ile, sağcısı ile tüm farklılıkları ile özgürlük savaşını verenlere hürmet için tutuyoruz Şafak Nöbeti’ni” ifadesini kullandı.

“47 yıl içinde yapılan tüm yanlışları 20 Temmuz 1974’e yüklemeye, parmağının arkasına saklanmaya çalışanlara cevap olsun diye de Şafak Nöbeti’ne gidiyoruz” diyen Tanpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bundan tam 47 yıl önce, 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece, Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak, adada bozulan ve Kıbrıs Türkleri’nin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan düzene müdahale için Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Sahili’nden adaya asker çıkardı. Şafak Nöbetçileri de tam 12 yıldır aynı gece, aynı sahilde nöbet tutuyor.

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Her yıl binlerce Şafak Nöbetçisi o kutsal sahilde toplandık. Şafak Nöbeti’ni her yıl tutmak için hepimizin hep bir nedeni vardı! Kimimiz mücahit kocası mevzideyken çocuklarının başında nöbet tutan annesi için tuttu bu bir gecelik sembolik nöbeti, kimimiz gittiği yerden dönmeyen kayıp dedesini, her gece pencere önünde bekleyen annenannesinin hatırası için...  Kimimiz de gencecik yaşında paraşütle helikopterden atlayan dayısını anmak için Türkiye’den gelip yerini aldı Şafak Nöbetçileri arasında...

Şafak Nöbeti hem mücadele yıllarını yaşamış,acıları, sıkıntıları tatmış olanların, hem de savaş günlerini hiç yaşamamış olanların buluşma yeridir. Şafak Nöbeti, o yılları yaşamamış şanslı, ama 45 yıl öncesine kadar bu topraklarda yaşanan acıları, anne babalarının, ninelerinin, dedelerinin yaşadığı korkuları, sıkıntıları bilen, anlayabilenlerin buluşma yeridir... Hatta ve hatta ellerinde bayraklarıyla, uykuya yenilmeden şafağı bekleyen yüzlerce minik yüreğin de toplandığı bir yerdir.

Şafak Nöbeti, bizim özgürlük sembolümüzdür. Özgürlük uğruna canlarını bizim için feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anmak, gazilerimizi şükran ve saygıyla hatırlamak, tüm dünyaya Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğünü ve onurlu duruşunu bir kez daha göstermek için, tutuyoruz  Şafak Nöbeti’ni...         

Bizi biz yapan bütün farklılıklarımızla, atalarımızdan bize miras, direnme gücü, azim ve kararlık ile tutuldu ve hep tutulacak...                      

Tüm renklerimiz ve kocaman yüreğimizle, kutsal nöbetimizi, Şafak Nöbeti’ni tutmak için 19 Temmuz Pazartesi günü saat 22.30’da Yavuz Çıkarma Sahili’nin üzeinde yer alan Müze Gemi önünde buluşuyoruz.

Yaşasın Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık ruhu... Yaşasın Kıbrıs Türk Halkı’nın Anadolu’nun güzel insanları ile kopmayacak dayanışması... Yaşasın nesilden nesile devam edecek Şafak Nöbeti...”

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Son Güncelleme: 16.07.2021 12:05
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