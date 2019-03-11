12 Mart 2019 Salı Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak.(10.00)

Ada Kent Üniversitesi yayınlarından ilki olan “Gazimağusa Rehberi” tanıtım lansmanı yapılacak. (Yer: Ada Kent Üniversitesi Mağusa Kampüsü-11.00)

Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mimari Yansımalar Fotoğraf Sergisine katılacak. (Yer: AKM- Lefkoşa- Büyük Sergi Salonu-19.00”

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi kapanış etkinliği Bedesten’de gerçekleştirilecek. (19.45)

“Avrupa Müzik Geceleri” kapsamında Cahit Kutrafalı Quartet ve Sara So Far katılımıyla Bandabuliya Sahne, Lefkoşa’da “Lefkoşa’da Bir Caz Gecesi” isimli etkinlik gerçekleştirilecek. (20.30)

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