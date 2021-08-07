Son 24 saatte yapılan test sayısı 15,753.. 126 ' sı yerel 156 pozitif vaka çıktı. 109 kişi taburcu edildi.

Yurt dışından 5 kişi havadan ülkemize geldi. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların teması ve bu dönemde gözetim altında tutuluyor. 126 kişi yerel vakalar.

33 kişi Lefkoşa ' dan, 55 kişi Girne ' den, 34 kişi Gazimağusa ' dan, 2 kişi İskele ' den, 1 kişi Güzelyurt ' tan, 1 kişi Lefke bölgesinden

Davaların bölgeye göre kırılımı

Lefkoşa

Central Lefkoşa-5/ Near East Boulevard-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2

Girne

Central Girne-30/ Karakum-1/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1

Gazimağusa

Central Gazimağusa-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3

İskele

Central İskele-2

Güzelyurt

Serhatköy-1

Lefke

Central Lefke-1

7 Ağustos 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekilde:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15,753

Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 156

Yurtdışından Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel vaka sayısı: 126

Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 109

Bugünkü Hasta Sayısı:

Toplam Yapılan Test Sayısı: 2,066,492

Toplam vaka sayısı: 12,447

Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 10,826

Tedavi Alan Vaka Sayısı: 1,579

Pandemi Merkezinde Hasta Sayısı: 59

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1,359

Sınavı Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 5

Bugün Ülke genelinde İdare Edilen Aşı Miktarı: 1,436

Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar

Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 226

Son 24 saatte takibi sona eren bileklik sayısı: 307

Güvende kalın genel resim

Takip edilen bileklik sayısı: 2,727

Takip sona eren toplam bileklik sayısı: 33,073