Son 24 saatte yapılan test sayısı 15,753.. 126 ' sı yerel 156 pozitif vaka çıktı. 109 kişi taburcu edildi.
Yurt dışından 5 kişi havadan ülkemize geldi. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların teması ve bu dönemde gözetim altında tutuluyor. 126 kişi yerel vakalar.
33 kişi Lefkoşa ' dan, 55 kişi Girne ' den, 34 kişi Gazimağusa ' dan, 2 kişi İskele ' den, 1 kişi Güzelyurt ' tan, 1 kişi Lefke bölgesinden
Davaların bölgeye göre kırılımı
Lefkoşa
Central Lefkoşa-5/ Near East Boulevard-2/ Çağlayan-1/ Yenikent-2/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-4/ Ortaköy-2/ Yılmazköy-2/ Metehan-1/ Meriç-2
Girne
Central Girne-30/ Karakum-1/ Karakum-2/ Esentepe-2/ Beylerbeyi-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-4/ Zeytinlik-3/ Karmi-1/ Alsancak-7/ Çatalköy-2/ Lapta-1
Gazimağusa
Central Gazimağusa-10/ Vadili-2/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Karakol-2/ Sakarya-1/ Yeniboğaziçi-4/ Paşaköy-1/ Baykal-5/ Maraş-4/ Tatlısu-3
İskele
Central İskele-2
Güzelyurt
Serhatköy-1
Lefke
Central Lefke-1
7 Ağustos 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şu şekilde:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15,753
Bugün Onaylanan Pozitif Vaka Sayısı: 156
Karantinada Pozitif Çıkan Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel vaka sayısı: 126
Bugün İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 109
Bugünkü Hasta Sayısı:
Toplam Yapılan Test Sayısı: 2,066,492
Toplam vaka sayısı: 12,447
Toplam İyileşen ve Taburcu Olan Hasta Sayısı: 10,826
Tedavi Alan Vaka Sayısı: 1,579
Pandemi Merkezinde Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1,359
Sınavı Devam Eden Vaka Sayısı: 156
Toplam Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Hasta Sayısı: 5
Bugün Ülke genelinde İdare Edilen Aşı Miktarı: 1,436
Stay Safe uygulamasına dayanan son rakamlar
Son 24 saatte takılan bileklik sayısı: 226
Son 24 saatte takibi sona eren bileklik sayısı: 307
Güvende kalın genel resim
Takip edilen bileklik sayısı: 2,727
Takip sona eren toplam bileklik sayısı: 33,073