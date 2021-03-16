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125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Orman Dairesi bünyesinde 1 Nisan ile 30 Kasım arasında görev yapacak 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi kuruluyor.

16 Mart 2021 Salı 11:30
125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor
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Bakanlar Kurulu’nun bu konuda aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevsimlik işçi statüsünde alınacak 125 kişi için gerekli ödenek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanacak.

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Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kararı doğrultusunda bitkisel üretim alanlarında kuraklık kontrolü için Türksat’tan hizmet satın alınmasına karar verdi.

Karara göre, fon tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı ve ortorektifikasyonu için 121 bin 39 dolar 40 sent ile kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılması için 15 bin 464 doların, tek tedarikçi olan Türksat Anonim Şirketi’nden hizmet alınması için kullanılmasını onayladı.

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Son Güncelleme: 16.03.2021 12:44
Anahtar Kelimeler:
Yangın Hazır Kuvvet Ekibi
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