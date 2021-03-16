125 kişilik yangın hazır kuvvet ekibi kuruluyor

Bakanlar Kurulu’nun bu konuda aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevsimlik işçi statüsünde alınacak 125 kişi için gerekli ödenek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanacak.

Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun kararı doğrultusunda bitkisel üretim alanlarında kuraklık kontrolü için Türksat’tan hizmet satın alınmasına karar verdi.

Karara göre, fon tarafından bitkisel üretim alanlarının kontrol edilmesi için gerekli olan KKTC’ye ait uydu fotoğrafı alımı ve ortorektifikasyonu için 121 bin 39 dolar 40 sent ile kuraklık olması ve ihtiyaç duyulması halinde kuraklık belirleme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere görüntü sınıflandırılması için 15 bin 464 doların, tek tedarikçi olan Türksat Anonim Şirketi’nden hizmet alınması için kullanılmasını onayladı.