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125'i yerel 143 pozitif vaka
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125'i yerel 143 pozitif vaka

"Toplam 15.744 test yapıldı, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi taburcu edildi"

01 Eylül 2021 Çarşamba 19:34
125'i yerel 143 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.744 olup, 125'i yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 112 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 125 kişi ise yerel vakadır.

48 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.744

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 125

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 112

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .465. 445

Toplam Vaka Sayısı: 16.566

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2157

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 97

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4930

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 301

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 459

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3425

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 42.915

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