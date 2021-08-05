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124'ü yerel 142 pozitif vaka
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124'ü yerel 142 pozitif vaka

"Toplam 13.440 test yapıldı, 124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlandı, 95 kişi taburcu edildi"

05 Ağustos 2021 Perşembe 19:27
124'ü yerel 142 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.440 olup, 124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 95 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 124 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 1kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 3 / Kumsal-1/ Gönyeli-5/ Marmara-3/ Yenikent-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Köşklüçiftlik-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Göçmenköy-2/ Çağlayan-1/ K.Kaymaklı-8/ Ortaköy-4/ Surlariçi-3 / Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-1

Girne

Girne Merkez-30 / Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Karakum-5/ Karaoğlanoğlu-3/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Çamlıbel-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-6/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-8 / Dumlupınar-1/ Çanakkale-2/ Maraş-2/ Mutluyaka-2/ İnönü-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-6

İskele

Bafra-1

Güzelyurt

Serhatköy-1

Lefke

Gemikonağı-1

5 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.440

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 142

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 95

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.034.222

Toplam Vaka Sayısı: 12.177

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.601

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1536

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1378

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4107

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 470

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 369

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2591

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.540

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