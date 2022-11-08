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12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

08 Kasım 2022 Salı 16:37
12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

(Kamalı Haber) – Gönyeli’ de kendisine misafirliğe gelen arkadaşının 12
yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan
zanlı Alparslan Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar
olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Alparslan Kılıç’ın 5
Kasım 2022 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Gönyeli ’de İsimsiz apartmanın 3
numaralı dairesinin salonu içerisinde ayni eve misafirliğe gelen arkadaşının 12
yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinsel davranışla sağ eli ile sol
göğsünü okşamak sureti ile Çocuğun Cinsel İstismarını yapıp Cinsel Saldırıda
bulunduktan sonra, “İnsanların da cinsel organları olur erkeklerinki serttir
dokunmak istermisin” demek sureti ile Cinsel Tacizde bulunduğunu söyledi.
Polis olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığı ve
polise gelerek şikâyetçi olduklarını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet
üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda
sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis meselenin
ciddi bir mesele olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının
işlediği suçun ciddiyetine ve serbest kalması halinde kamu düzeninin
bozulacağına değinip, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine
gönderilmesine emir verdi.

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