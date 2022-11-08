12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

(Kamalı Haber) – Gönyeli’ de kendisine misafirliğe gelen arkadaşının 12

yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan

zanlı Alparslan Kılıç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar

olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Alparslan Kılıç’ın 5

Kasım 2022 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Gönyeli ’de İsimsiz apartmanın 3

numaralı dairesinin salonu içerisinde ayni eve misafirliğe gelen arkadaşının 12

yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinsel davranışla sağ eli ile sol

göğsünü okşamak sureti ile Çocuğun Cinsel İstismarını yapıp Cinsel Saldırıda

bulunduktan sonra, “İnsanların da cinsel organları olur erkeklerinki serttir

dokunmak istermisin” demek sureti ile Cinsel Tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığı ve

polise gelerek şikâyetçi olduklarını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet

üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda

sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis meselenin

ciddi bir mesele olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının

işlediği suçun ciddiyetine ve serbest kalması halinde kamu düzeninin

bozulacağına değinip, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine

gönderilmesine emir verdi.