12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22 Eylül tarihinde İskele-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır olarak yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

22 Eylül tarihinde İskele-Lefkoşa ana yolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde 19 yaşındaki Eren Okur, yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ve o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen Zeynel 46 yaşındaki Abidin Yılmaz yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çaptığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan12 yaşındaki Arda Okur kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alınırken. Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtilmişti.