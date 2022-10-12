banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik
UBP G.Mağusa’da gerildi!
UBP G.Mağusa’da gerildi!
Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!
Gazimağusa'da bir ev kurşunlandı!
Meclis'te güncel konuşmalar yapılıyor...
Meclis'te güncel konuşmalar yapılıyor...
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
banner405

12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik

22 Eylül tarihinde İskele-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır olarak yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:23
12 Yaşındaki Arda'yı kaybettik

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22 Eylül tarihinde İskele-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır olarak yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

22 Eylül tarihinde İskele-Lefkoşa ana yolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde 19 yaşındaki Eren Okur, yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ve o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen Zeynel 46 yaşındaki Abidin Yılmaz yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çaptığı bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan12 yaşındaki Arda Okur kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alınırken. Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtilmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus gazetesi: KKTC'ye doğrudan uçuş ve konsolosluk hizmeti
Rus gazetesi: KKTC'ye doğrudan uçuş ve konsolosluk hizmeti
“Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar”
“Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar”
UBP'nin 6 Belediye Başkan adayı belli oldu
UBP'nin 6 Belediye Başkan adayı belli oldu
Meclis Genel Kurul Toplantısı Tamamlandı
Meclis Genel Kurul Toplantısı Tamamlandı
Zeki Çeler Destekçileriyle Buluştu
Zeki Çeler Destekçileriyle Buluştu
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
UBP G.Mağusa’da gerildi!
UBP G.Mağusa’da gerildi!
Liman yangını: İçki, sigara, tıbbı ilaçlar ve ambar tamamen yandı
Liman yangını: İçki, sigara, tıbbı ilaçlar ve ambar tamamen yandı
Özersay Belediye Seçimlerine Yönelik Değerlendirme Yaptı
Özersay Belediye Seçimlerine Yönelik Değerlendirme Yaptı
Güngördü, Girne'de Bulunan Konuk Belediye Başkanları İle Heyetleri Kabul Etti
Güngördü, Girne'de Bulunan Konuk Belediye Başkanları İle Heyetleri Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim