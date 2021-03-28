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12. sınıflar yarın yüz yüze eğitime başlıyor

Verilen bir haftalık ders kesiminin ardından diğer sınıflarda online eğitime yarından itibaren devam edilecek

28 Mart 2021 Pazar 12:15
12. sınıflar yarın yüz yüze eğitime başlıyor
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KTOEÖS İSE EĞİTİM ÇALIŞANLARI AŞILANMADAN VE GEREKLİ HAZIRLIKLAR YAPILMADAN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAMAMA KARARI AÇIKLADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’nci sınıf öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda yarın seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlıyor.

Bakanlar Kurulu 19 Mart ve 26 Mart’taki toplantılarında, 12’nci sınıfların 29 Mart’ta açılması, ayrıca 26 Mart’ta öğretmenlere ve okul personeline, 29 Mart’ta ise 12. sınıf öğrencilerine antijen tarama testleri yapılması kararı almıştı. 

Bir haftalık ders kesimi süresinin dolmasının ardından yarın ayrıca 12’nci sınıflar dışındaki tüm sınıflarda online eğitime devam edilecek. 

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm devlet ve özel okullarında 12’nci sınıflarınkiler hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil dersler, 2 Nisan’a kadar online olarak devam edecek.

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KTOEÖS KARARA KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ise hükümetin 12’nci sınıflarla ilgili kararını eleştirerek eğitim çalışanları aşılanmadan ve gerekli hazırlıklar yapılmadan yüz yüze eğitime başlamayacaklarını, test uygulamasını da kabul etmediklerini açıklamıştı.

KTOÖES Başkanı Tahir Gökçebel, “öğrencileri ve velileri mağdur etmemek için uzaktan eğitime devam edileceğini” duyurmuştu.

TABİPLER BİRLİĞİ TEDBİRLERLE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Bu arada Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 pandemisini KKTC’ye göre daha yoğun yaşayan ülkelerin okulları ciddi önlemlerle açtığını belirterek, “Maske-mesafe-hijyen tedbirlerinin alınması ve salgının yaygınlığının göz önünde bulundurulması kaydıyla KKTC’de yüz yüze eğitim-öğretime başlanması gerektiğini açıklamıştı.

Tabipler Birliği, tecrübelerin çocukların enfeksiyonu daha hafif geçirdiğini gösterdiğini, eğitimdeki eşitsizliğin, uzaktan eğitimle daha da belirginleştiğini ve hiçbir kurumun okulların açılma koşulu olarak öğretmenler ve okul çalışanlarının aşılanmasını öne sürmediğini; fakat öğretmenler ve personel arasında kronik hastalığı olan yüksek riskli kişilerin mutlaka öncelikli aşılanması gerektiğini kaydetmişti. 


 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 12:21
Anahtar Kelimeler:
YÜZ YÜZEEğitimKktc
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