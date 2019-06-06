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12. DAÜ Psikoloji günleri başarıyla gerçekleştirildi

12. DAÜ Psikoloji günleri başarıyla gerçekleştirildi

06 Haziran 2019 Perşembe 15:27
12. DAÜ Psikoloji günleri başarıyla gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü iş birliğiyle geleneksel olarak her akademik yılda düzenlenmekte olan DAÜ Psikoloji Günleri’nin 12.’si, bu yıl Mayıs ayında gerçekleştirildi. DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu ile Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar’ın açılış konuşmaları ile başlayan 12. DAÜ Psikoloji Günleri’nde, yurtiçi ve yurtdışından 7 değerli konuşmacı yer aldı. İki gün boyunca süren 12. DAÜ Psikoloji Günleri’ne, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden DAÜ’ye davetli olarak gelen değişim programı öğrencileri, konuşmacı akademisyenler ve psikologların yanı sıra, Kuzey Kıbrıs’taki psikoloji bölümü öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Birbirinden Değerli Sunumlar

İki gün boyunca birbirinden değerli uzmanların Türkçe ve İngilizce olarak sunumlarını gerçekleştiği etkinlikte, Galatasaray Spor Kulübü Psikoloğu Uzman Klinik Psikolog Mustafa Aydın “Sporda Psikoterapinin Entegrasyonu”, Middlesex Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Raman “Bilişsel Psikologlar ve Bilişsel Nöropsikologlar Ne Yapar? Bu Kariyerler Nasıl Elde Edilir?”, Kuir Kıbrıs Derneği Renklerin Çeşitliliği’nden Uzman Sosyal Psikolog Ziba Sertbay “LGTBI + Renklerin Çeşitliliği”, Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Altan “Yetişkin Psikolojisinde Yeni Gelişmeler: Süreç Bazlı BDT ve Kanıta Dayalı Müdahaleler”, İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Çelik “Adli Psikolog Kimdir?”, YDY Eğitim, Araştırma Danışmanlık A.Ş.’den Uzman Klinik Psikolog Ceyda Dedeoğlu “Klinik Psikoloji: Hayaller ve Gerçekler”, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Biran Mertan “Hayal Ötesi: Kıbrıs’ta Gelişim Psikolojisinin Tanınması” başlıklı sunumlar ile Dr. Deniz Atalar ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz moderatörlüğünde “Ters Yüz” başlıklı film gösterimi gerçekleştirdi. Oldukça geniş katılımlı 12. DAÜ Psikoloji Günleri, Fakülte Bahçesi’nde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Daü Psikoloji Günleri
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