11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür Ve Sanat Festivali Başladı

Lefkoşa, 5 Eylül 19 (.): “Hayat kısa, festival gibi yaşa” sloganı ile hazırlanan 11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali dün akşam İlhak Nurluöz anısına gösterimi yapılan Göçmenköy Belgeseli ile başladı.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nden (GÖÇTAŞ) yapılan açıklamada, “Derneğin insan yaşamı içerisinde yer alan ölüme ve son dönemlerde dernek içerisinde aktif olan arkadaşlarının beklenmedik ölümleri karşısında, hissettikleri üzüntü, çaresizlik ve onların anılarını yaşatabilmesi amacı ile seçilen slogan, hayatın kaybedilenlere karşın devam ettiğini ancak yakın dostların ve sevdiklerinin her zaman kalplerinde olacağını ifade edebilmek için seçilerek kullanıldı” denildi.

Dün akşam Kamil İpciler tarafında hazırlanan Göçmenköy belgeseli sunumu öncesinde İlhak Nurluöz de anıldı. Anma etkinliğinde Dernek Başkanı Salim Piyale, Özdem Nurluöz, KTAMS eski Başkanı Ahmet Kaptan, eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu ve İlhak Nurluöz’ün arkadaşları onunla ilgili anılarını belgesel sunumuna katılan konuklarla paylaştı.

11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festvali, bu akşam Göçmenköy Parkı’nda, yarın Taşkınköy Spor Kulübü’nde ve cumartesi günü Lefkoşa Sanat Parkı’nda yapılacak sahne gösterileri ve konserler ile devam edecek.



11. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Festivaline bu yıl, Hırvatistan’dan The Folklore Ensemble GRADICI, Polonya’dan MAJERANKI, Türkiye’den Seferihisar Belediyesi ve Yedirenk Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ile Kırgızistandan Tagdir Mezgil Jashoo Folk Dans Gruppa DATKAYM dernekleri katılıyor.İsmail Özuçar Saki Band, Grup Baria, Sol Anahtarı, Mesarya Genç Müzik grupları da festival süresince konserler verecek.(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI