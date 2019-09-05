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11. Uluslar Arası Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Festivali…konuk Halk Dansları Topluluklarının Temsilcileri  gençlik Dairesi Müdürü’nü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : 11. Uluslar arası Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Festivali kapsamında KKTC’de bulunan halk dansları topluluklarının temsilcileri Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’i ziyaret etti.

11. Uluslar Arası Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Festivali…konuk Halk Dansları Topluluklarının Temsilcileri  gençlik Dairesi Müdürü’nü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : 11. Uluslar arası Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Festivali kapsamında KKTC’de bulunan halk dansları topluluklarının temsilcileri Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’i ziyaret etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
11. Uluslar Arası Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Festivali…konuk Halk Dansları Topluluklarının Temsilcileri  gençlik Dairesi Müdürü’nü Ziyaret Etti


Lefkoşa, 5 Eylül 19 : 11. Uluslar arası Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Festivali kapsamında KKTC’de bulunan halk dansları topluluklarının temsilcileri Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’i ziyaret etti.
Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Göçmenköy – Taşkınköy Kültür Sanat Derneği Başkanı Salim Piyale, katkılarından dolayı Gençlik Dairesi Müdürlüğüne teşekkür etti;  Türkiye, Kırgızistan, Hırvatistan ve Polonya’dan gelen misafir ekiplerin ülkeyi çok beğendiklerini ve Gençlik Dairesi Lapta Gençlik Kampı’ndan çok memnun olduklarını söyledi.

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EREN
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren’de Uluslararası festivallere her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade ederek, ülke tanıtımı için uluslararası kültür sanat etkinliklerini desteklediğini söyledi. 
Ülkeye gelen katılımcı grupların ayrılırken memnun olarak ayrılmalarını istediklerini belirten Eren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ülkelerinde de söz etmelerini ve anlatmalarını istedi. 
(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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