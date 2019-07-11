11 Temmuz Basın Günü Mesajları

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 (.): 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle bazı üniversiteler, kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri mesaj yayımladı.

Ticaret Odası mesajında, “kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta büyük özveri ile hizmet eden Kıbrıs Türk basınının vefakar çalışanlarının” basın gününü kutladı.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, basının, ülke demokrasisinin ve özgür yaşamın daimi teminatlarından birisi olacağına yönelik inancının her zamanki kadar yüksek ve güçlü olduğunu belirtti.

YDÜ İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Fevzi Kasap da mesajında, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin geliştirilmesi açısından büyük katkısı olan basının, KKTC’de farklı görüş ve değişik bakış açılarıyla gelişmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kasap, “Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde oldukça zor koşullarda icra edilen gazetecilik mesleği, gecesi gündüzü, yazı kışı olmayan, zaman zaman insani koşulların üzerinde çaba gerektiren zor bir meslektir. Meslek çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özgür ve tarafsız haber üretme koşullarının sağlanması toplumun doğru, güvenilir ve tarafsız haber alma hakkının da gereğidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu da mesajında sporun güzelliklerinin ve sporcuların başarılarının halka ulaşmasındaki en büyük halka olan Kıbrıs Türk basınının, özelde de spor basınının basın gününü kutladı.

(FEZ/HÖ)