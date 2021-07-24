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116'sı yerel 139 pozitif vaka
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116'sı yerel 139 pozitif vaka

"Toplam 19.068 test yapıldı, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi taburcu edildi"

24 Temmuz 2021 Cumartesi 19:47
116'sı yerel 139 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.068 olup, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi taburcu edilmiştir.

9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 116 kişi ise yerel vakadır.

31 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-3 / Ortaköy-3/ Akıncılar-1/ Değirmenlik-1/ Gaziköy-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-2 / Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-6/ Marmara-1/ Sulariçi-3 / Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-2/ Yılmazköy-2

Girne

Girne Merkez-14 / Alsancak-3/ Boğazköy-2 / Çatalköy-9 / Dikmen-10/ Edremit-1/ Karaağaç-1 / Karakum-1/ Lapta-6/ Ozanköy-1/ Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Tirmen-3/ Yeniboğaziçi-1/ Akova-1/ Çanakkale-3 / Baykal-2/ Geçitkale-2 / Maraş-1/ Akdoğan-1/ Vadili-1/ Gülseren-1 / Ağıllar Köyü-1

İskele

Ardahan-1/ Mersinlik-2/ Yedikonuk-3/ Yenierenköy-3 / Büyükkonuk-1

Güzelyurt

Yayla-1 / Güzelyurt Merkez-1/ Akdoğan-1/ Güneşköy-1

24 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.068

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 116

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.812.459

Toplam Vaka Sayısı: 10.577

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9125

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1386

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1117

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 197

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1748

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 203

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2829

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.422

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Son Güncelleme: 24.07.2021 19:51
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