116'sı yerel 139 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.068 olup, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi taburcu edilmiştir.
9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 116 kişi ise yerel vakadır.
31 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-3 / Ortaköy-3/ Akıncılar-1/ Değirmenlik-1/ Gaziköy-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-2 / Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-6/ Marmara-1/ Sulariçi-3 / Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-2/ Yılmazköy-2
Girne
Girne Merkez-14 / Alsancak-3/ Boğazköy-2 / Çatalköy-9 / Dikmen-10/ Edremit-1/ Karaağaç-1 / Karakum-1/ Lapta-6/ Ozanköy-1/ Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Tirmen-3/ Yeniboğaziçi-1/ Akova-1/ Çanakkale-3 / Baykal-2/ Geçitkale-2 / Maraş-1/ Akdoğan-1/ Vadili-1/ Gülseren-1 / Ağıllar Köyü-1
İskele
Ardahan-1/ Mersinlik-2/ Yedikonuk-3/ Yenierenköy-3 / Büyükkonuk-1
Güzelyurt
Yayla-1 / Güzelyurt Merkez-1/ Akdoğan-1/ Güneşköy-1
24 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.068
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9
Yerel Vaka Sayısı: 116
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.812.459
Toplam Vaka Sayısı: 10.577
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9125
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1386
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1117
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 197
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1748
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 203
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2829
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.422