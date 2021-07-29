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112'si yerel 139 pozitif vaka
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112'si yerel 139 pozitif vaka

"Toplam 18.045 test yapıldı, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlandı, 129 kişi taburcu edildi"

29 Temmuz 2021 Perşembe 19:28
112'si yerel 139 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.045 olup, 112'si yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış, 129 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 112 kişi ise yerel vakadır.

32 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-2/ Gönyeli-11/ Cihangir-3/ Dumlupınar-1/Hamitköy-3/ Yılmazköy-4/ Kumsal-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-2

Girne

Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Ozanköy-4/ Alsancak-6/ Yukarı Girne-6 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-1/ Edremit-1/ Kaşgar-1/ Dağyolu-1/ Çatalköy-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Doğanköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Tatlısu-3/ Akdoğan-2/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3/ Maraş-1/ Pınarlı- 2/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1

İskele

Turnalar-3 / Yenierenköy-1/ Sınırüstü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Gemikonağı-1/ Yeşilyurt-1

29 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.045

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 112

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.911.258

Toplam Vaka Sayısı: 11.345

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9615

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1690

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 111

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1223

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7169

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 488

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 270

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2077

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.533

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