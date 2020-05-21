112 Acil Servis Hemşireleri Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

112 Acil Servis Hemşireleri bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa 112 Ambulans istasyonları hemşireleri olarak Hemşireler haftasında göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı teşekkür ederiz. 18 kişilik bir ekibiz her türlü hastalıkta 7/24 görev başındayız. Görevimizi ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Binamızın çok eksiği var bu ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılanıyor teşekkür ederiz” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, “Sağlık Bakanlığı’mıza bağlı 112 acil servisinin bölgemizde verdiği hizmet ortada sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Hem hastanemizde hem 112 servisinde canla başla özverili bir şekilde çalışıyorsunuz. Pandemi süreci çok zor bir dönemdi hala da devam ediyor çok kutsal bir görevdir yaptığınız çok teşekkür ediyorum tabiki bu görevi yaparken zorluklarla karşılaşıyorsunuz belediyemizin yapacağı yardımlar varsa geçmişte olduğu gibi yine yapacağımızı söylemek isterim. Bu yardımları belediyemiz Sağlık Bakanlığı’na, hastaneye yada 112 servisine yaparken hiçbir şey düşünmeden yapıyoruz rahatlıkla ihtiyaçlarınızı söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda 112 Acil Servis Hemşireleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e çiçek takdim ettiler. (MHA)