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11. Zeytin Karikatürleri Yarışması jürisi basına tanıtıldı

09 Haziran 2022 Perşembe 10:19
11. Zeytin Karikatürleri Yarışması jürisi basına tanıtıldı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde, 21. Uluslararası Zeytin Festivali – Uluslararası  Zeytin Mizah Şenliği kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Karikatür Yarışması uluslararası seçici kurul üyeleri Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

-Çakmak

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri ve Düzenleme Kurulu üyesi Hüseyin Çakmak, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Covid  –19 tedbirleri nedeni ile karikatür yarışması seçici kuruluna iki yıldır yabancı ülkelerden misafir çizer davet edilemediğini, sadece geçtiğimiz yıl Türkiye’den iki çizeri davet edebildiklerini anımsatarak,11. Uluslararası Karikatür Yarışması’nı yeniden yabancı ülkelerden misafir seçici kurul üyeleri ile birlikte gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali  kapsamında, ,Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde düzenledikleri Uluslararası Karikatür yarışmasının, 11’inci yılına girdiğini belirterek,  bu yıl yarışmaya,  50 ülkeden, 179 çizerin 488 eserle katıldığını kaydetti. 

Belediye – dernek iş birliğinde başlatılan yarışmanın, uluslararası karikatür camiasında  kabul ve takdir gören bir yarışmaya dönüşmesinin gurur  verici olduğunu belirten Güngördü, jürinin basın toplantısının  ardından değerlendirmelere başlayacağını belirtti. 

Covid 19 nedeniyle, yarışmanın 2 yıldır normal akışıyla yapılamadığını dile getiren Güngördü,  tüm dünyayı derinden etkileyen can kayıplarına neden olan böyle  bir salgının bir daha yaşanmamasını diledi. 

Sanatın önemi ve gücünün bilinciyle  Girne Belediyesinde  göreve geldikleri günden beri, sanatı geliştirmek ve  toplumda yaymak için çalışma yaptıklarını  belirten Güngördü, sanat dalları   içinde karikatürün ayrı bir  öneme ve güce sahip olması nedeniyle  bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti. 

Sanatın ve sanatçının, toplumda sevgi, hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Güngördü, içinde bulunulan coğrafyada en büyük ihtiyacın bu kültürün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi. 

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Sevgi , barış ve hoşgörü kültürünün  toplumda  kökleşmesinin, çocukların erken yaşlardan itibaren sanata yönlendirilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Güngördü, uluslararası karikatür yarışmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.  

Açılışta ayrıca, yaşama veda eden dünyaca ünlü Türk karikatürist   Latif Demirci için de  saygı duruşunda bulunuldu.

 -Jüri

11’inci Uluslararası Karikatür yarışma jürisi, Sırrbistan’dan  Spiro Radulovic, Romanya’dan  Marian Avramescu, İran’dan  Saeed Sadeghi,  Türkiye Cumhuriyeti’nden  Aşkın Arancıoğlu, Sevda Deniz Anıl,Mehmet Selçuk, KKTC’den  Nidai Güngördü, Serhan Gazioğlu , Hüseyin Çakmak, Selen Selışık, Derman Atik ve  Musa Kayra’dan oluşuyor.  

Toplantıda söz alan jüri üyeleri,  Uluslararası karikatür yarışması düzenleyen  Girne Belediyesini kutlayarak, yarışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını  ifade etti. 

Toplantıda daha sonra, Covid 19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarındaki yarışmalarda dereceye giren ancak salgın kısıtlamaları nedeniyle  ödüllerini almayan çizerlere   ödülleri verildi. 

2020 yılında  düzenlenen 9’uncu Uluslararası Karikatür yarışmasında  serbest konulu  bölümde büyük ödülü kazanan  İranlı çizer   Ali Rastoo,  2021 yılında  10’uncu  Uluslararası  Karikatür yarışmasında serbest konulu bölümde   Altın  Zeytin Ödülü   ve Girne  Belediye Başkanı Özel Ödülünü alan  Aşkın Ayrancıoğlu, aynı yıl, zeytin konulu bölümde Gümüş Zeytin ve Kıbrıs Türk  Karikatürcüler derneği ödülü kazanan  Sırp çizer Spiro Raduloviç’e ödülleri verilirken,  2010’daki  yarışmanın  zeytin konulu bölümde  Türkiye’den  büyük ödülü kazanan  Muammer Kotbaş ‘ın ödülü de,  Aşkın Ayrancıoğlu tarafından alındı. 

Toplantının ardından jüri,  değerlendirmelerine başladı. 

50 ülkeden,179 çizerin 488 eseri değerlendirilerek,  1 haftalık askı sürecinin tamamlanmasının ardından, geçici sonuçlar açıklanacak. 

11’inci Uluslararası Karikatür  Yarışması kazananlara, ödülleri  ekim ayında gerçekleşecek 21’inci Zeytin Festivali’nde alacak. 

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