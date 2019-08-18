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11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali yapıldı.

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali yapıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:31
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali yapıldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında düzenlenen dans etkinliğine Türkiye ve Polonya’dan katılan ekiplerin gösterileri beğeni topladı.

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Gecede Nev Fitness’ten, Türkiye Avrupa Dünya Fitness ve çocuk fitness şampiyonları, KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı, gösteri yaptı, başarılı sporcular onur ödülüne layık görüldü.

Onur ödülüne layık görülenler Görkem Çırakoğlu (Vücut Geliştirme), İbrahim Yavuz (Tekerlekli Sandalye Basketbol), Haluk Çakar (Voleybol), DAÜ Satranç Takımı, Mağusa Spor Akademisi Derneği (Kadın), Süleyman Özkoç (Dörtyol altyapı koordinatörü), Yonpaş Dumlupınar U21 (Futbol), Bekir Esendağlı (Tenis), Ayşe Mullacuma (Futbol Tenisi), Buğra Eryıldız (Voleybol), Merve Çelebi (Voleybol), Cem Dağdelen (Ironman), KKTC Genç Milli Bilardo Takımı olarak açıklandı.

Sanatçı Enver Ermetal, festival kapsamında konser verdi. Ermetal, gece boyunca Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi usta seslerin şarkılarına da yer verdi.

Son Güncelleme: 18.08.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali
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