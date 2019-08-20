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11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali sürüyor

Türkiye ve Polonya’dan gelen ekipler kültürlerini tanıttı

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali sürüyor

Türkiye ve Polonya’dan gelen ekipler kültürlerini tanıttı

20 Ağustos 2019 Salı 11:05
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali sürüyor

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında Yeniboğaziçi Festival Alanı’nda yabancı ülkeler oyunları ve ülkelerini tanıttı.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivale İstanbul, İzmir, Bodrum ve Polonya’dan katılan ekipler, sahne öncesi kendi kültürlerini tanıtıp, kültürlerine özel ikramlarda bulundular.
Gösteriler sonrası plaket takdim edildi.
“AYTOTORO TAVASI” YEMEK YARIŞMASI YAPILDI
Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleşen Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında geçtiğimiz gece “Aytotoro Tavası” yemek yarışması yapıldı. 
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nin düzenlediği geceye Halken Consturaction sponsor oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Mustafa Şah’ın yaptığı komitede Ahmet Hocalar, Mine Adalı er, Emine Çiçekseven, Feray Sencar ve Aysel Bodi yer aldı.

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Birinciliği Sıdıka Kuşaf alırken, ikinci Kezban Poyraz üçüncü ise Nermin Kandilli oldu. 
Yarışması sonrası tüm seyircilere yemeklerden ikram edildi.
YENİBOĞAZİÇİ’NDE RESSAMLAR BULUŞTU
Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında, 2. Uluslararası Ressamlar Buluşması gerçekleşti. 
Serginin açılışını eski Turizm Bakanlığı müsteşarı Yalçın Vehit, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar  ve meclis üyeleri katıldı. 
Birçok sanat eserinin yer aldığı sergiye 15 ressam katıldı. Açılış sonrasında tüm ressamlara plaket takdim edilirken, ressamlarla konuklar bir arada tabloları gezme fırsatı buldu. 
 

Son Güncelleme: 20.08.2019 14:45
Anahtar Kelimeler:
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali
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