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11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali başladı.

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Pulya Festivali başladı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 25 Ağustos’a kadar devam edecek geleneksel Pulya Festivali kortejle açıldı.

Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde söylenen İstiklal Marşı ile devam eden festivalin açılışında, Festival Komitesi Başkanı Bedia Balses konuşma yaptı. 

Balses, Yeniboğaziçi’nin kültür sanat dalında turizmin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğunu belirterek, bu çalışmaların belde için önemine işaret etti.

Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz de, çocuk belediyesinin ilk kez bu yıl kurulduğunu anımsatarak, bunun çocukların söz ve hak sahibi olmalarında önemli bir adım olduğunu kaydetti.

ZURNACILAR

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise festivalin 11’incisini yaşamaktan duydukları gurur ve mutluluğu belirterek, amaçlarının bölgenin doğasını, güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Zurnacılar, Yeniboğaziçi’nin tertemiz plajı, yemyeşil ormanları ile ülkenin yükselen değerleri arasında olduğunu belirterek, festivalin amacının ülke tarihini, doğasını, güzelliklerini yabancı toplumlara tanıtmak ve kültürü gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. 

Zurnacılar, bölgede özellikle turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, bunların süreceğini ve festivalin de bu çalışmalara önemli bir örnek olduğunu kaydetti. 

Yeniboğaziçi’ne bağlı 8 köy bulunduğunu ve her bir köyün kendine özgü üretimleri olduğunu vurgulayan Zurnacılar, katkı koyanlara teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar da açılışa katılarak konuştu.

Etkinlikte meşale ateşi Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar tarafından yakıldı.

Festival, ekiplerin gösterileriyle devam etti. 

Son Güncelleme: 17.08.2019 12:50
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