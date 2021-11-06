banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Lefkoşa'da kabus gibi gece!
Lefkoşa'da kabus gibi gece!
Stewart’ın ay sonu adaya gelmesi bekleniyor
Stewart ay sonu geliyor
Hellim konusunda açıklama
Hellim konusunda açıklama
banner376

11. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne yurt dışından katılacak ekiplere Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini ve yarın düzenlenecek olan 11. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi dolayısıyla yurt dışından ülkemize gelen ekipleri kabul etti.

06 Kasım 2021 Cumartesi 17:15
11. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne yurt dışından katılacak ekiplere Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon verildi

KKTC Dışişleri Bakanlığı himayelerinde ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ana sponsorluğunda, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek Cumhuriyet Klasik Otomobil Slalom Yarışı ve Cumhuriyet Klasik Rallisi’ne katılacak ekiplere ayrıca, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde resepsiyon verildi.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü adına Semavi Aşık kabul sırasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kulübün çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında,  başta Semavi Aşık,  Akın Demirağ ve Orhan Bayraktaroğlu olmak üzere hem spor hem de kültürü içeren bir etkinlik olan klasik otomobil etkinliğine katkı koyanlara teşekkür ederek, bunun yıllardır kendisinin de takip ettiği bir aktivite olduğunu belirtti ve yurt dışından misafirleri ülkemizde görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması bakımından etkinliğin önemine ve ortaya koyduğu başarıya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin de bu gibi etkinliklere gereken desteği verdiğini belirtti.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizden ekiplerin de uluslararası rallilerde ülkemizi temsil etmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dayanışma ve kaynaşmanın sağladığı güzelliklere işaret etti.

“ÖNEMLİ OLAN ARAMIZDAKİ BAĞLAR, MÜNASEBETLERİN DEVAMI İLE İNSANLIĞIN YAKINLAŞMASIDIR”

Kabul sonrası, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde ralli dolayısıyla ülkemize gelen ekipler için düzenlenen resepsiyona geçildi.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi için yurt dışından gelen ekipleri ülkemizde görmekten duyduğu mutluluğu yineledi.

“Önemli olan aramızdaki bağlar, münasebetlerin devamı ile insanlığın yakınlaşmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm katkı koyanlara ve yarın ralliye iştirak edeceklere bir kez daha teşekkür ederek kutladı.

banner360
Son Güncelleme: 07.11.2021 02:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Tatar, İstanbul’a gitti
Tatar, İstanbul’a gitti
KITSAB 32. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladı
KITSAB 32. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladı
Karayolları Dairesi’nden duyuru
Karayolları Dairesi’nden duyuru
Lefkoşa'da kabus gibi gece!
Lefkoşa'da kabus gibi gece!
Hava durumu
Hava durumu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
UBP-DP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi bugün Meclis’te okundu
UBP-DP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi bugün Meclis’te okundu
Kıbrıs'tan tarih öğretmenleri ve çalışanların yer aldığı kafile Gaziantep'i gezdi
Kıbrıs'tan tarih öğretmenleri ve çalışanların yer aldığı kafile Gaziantep'i gezdi
GAÜ ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ Temalı Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirdi
GAÜ ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ Temalı Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim