11'nci Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16 Ağustos'da başlıyor

Ergün YAHAT

Dünkü basın toplantısında,festival komite başkanı Bedia Balses ÇELİKER, Gazimağusa bölgesinin en görkemli festivallerinden olan Yeni boğaziçi pulya festivali bu yıl da 16- 25 Ağustos tarihlerinde yine ve yeniden ,bayram tadında,10 gün boyunca dop dolu programı ile başlıyor dedi..

“Spor-tiyatro-ressamlar buluşması,konserler,yarışmalar,gösteriler,kültürlerin buluşması,çeşitli etkinlikler,Çocuk Meclisi etkinlikleri,Turan Şahin Konseri,Melek MOSSO konseri ve büyük Haluk Levent konseri ile siz halkımıza 11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde dolu dolu 10 gün .”