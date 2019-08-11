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11'nci Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16 Ağustos'da başlıyor

10 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler yer alacak..

11'nci Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16 Ağustos'da başlıyor

10 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler yer alacak..

11 Ağustos 2019 Pazar 10:32
11'nci Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16 Ağustos'da başlıyor

Ergün YAHAT

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Dünkü basın toplantısında,festival komite başkanı Bedia Balses ÇELİKER, Gazimağusa bölgesinin en görkemli festivallerinden olan Yeni boğaziçi pulya festivali bu yıl da 16- 25 Ağustos tarihlerinde yine ve yeniden ,bayram tadında,10 gün boyunca dop dolu programı ile başlıyor dedi..

“Spor-tiyatro-ressamlar buluşması,konserler,yarışmalar,gösteriler,kültürlerin buluşması,çeşitli etkinlikler,Çocuk Meclisi etkinlikleri,Turan Şahin Konseri,Melek MOSSO konseri ve büyük Haluk Levent konseri ile siz halkımıza 11.Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde dolu dolu 10 gün .”

Anahtar Kelimeler:
11.yeniboğaziçi Pulya Festivali
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