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11 işletmeye 12 bin 100 TL ceza!

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin Temmuz ayında 286 iş yerini denetlendiği ve 11 işletmeye toplam 12 bin 100 TL ceza kestiği, ayrıca 60 bin 126 TL’lik malı da müsadere ettiği açıklandı. 

03 Eylül 2021 Cuma 19:00
11 işletmeye 12 bin 100 TL ceza!

Bakanlık açıklamasına göre, Ticaret Dairesi Temmuz ayında 87’si Lefkoşa, 80’i Güzelyurt, 62’si Girne ve 57’si Gazimağusa bölgesinde olmak üzere toplam 286 iş yerini denetledi. 
Denetimler sırasında Lefkoşa’da 27 bin 691 TL, Güzelyurt’ta 2 bin 827 TL, Girne’de 21 bin 477 TL ve Gazimağusa’da da 8 bin 130 TL olmak üzere toplam 60 bin 126 TL’lik mal müsadere edildi. 
Temmuz ayı boyunca Lefkoşa bölgesinde 9 bin 20 TL, Girne bölgesinde 1320 TL, Gazimağusa bölgesinde 1760 TL olmak üzere toplam 12 bin 100 TL’lik ceza kesildi. 

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Temmuz ayı detaylı tablolarına göre tarihi geçmiş mal satan 5 işletmeye 6 bin 600 TL, fatura makbuz düzenlememe suçu işleyen 3 işletmeye 3 bin 300 TL ve fiyat etiketi bulundurmama suçu işleyen bir iş yerine 440 TL, etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması suçu işleyen 2 işletmeye 1760 TL, toplamda 12 bin 100 TL ceza kesildi. 

 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 00:10
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