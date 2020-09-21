banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
475.477
DOLAR
7.5708
STERLİN
9.7929
EURO
8.9600
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376
Flaş Haber
Kamuda işi olanlar dikkat!
Kapat

11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru…

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ BUGÜN TAMAMLANIYOR

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:09
11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru…
banner337
banner351

Cumhurbaşkanlığı seçimi için takvim ilerlerken bugün sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü…
KKTC’de 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimi uyarınca, dün siyasal partiler ile bağımsız adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermelerinin son günüydü.
Bugün ise sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü. YSK, listelerdeki düzeltmelerle ilgili siyasi partilere bildirimde bulunacak.
15 Eylül’de başlayan propaganda dönemi devam ederken, seçim ve halkoylamasıyla ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları, en son 26 Eylül’de yayımlanabilecek. Daha sonraki günlerde kamuoyu yoklaması ve araştırma sonucu yayımlamak yasak.
Seçmenlere seçmen kartları 8 Ekim’e kadar dağıtılmış olacak. Adaylar, 10 Ekim’e kadar propaganda yapabilecek.

banner341
11 Ekim Pazar günü ise 18 yaşını doldurup seçmen hakkı kazanan vatandaşlar, KKTC’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek.
11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde seçilmek için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bu orana ulaşamaması halinde 18 Ekim Pazar günü, en çok oyu alan iki aday arasında ikinci tura gidilecek. 
Oy pusulasındaki sıraya göre 11 aday şöyle:
1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 2.Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), 4.Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Bağımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”
 

banner360
Son Güncelleme: 21.09.2020 10:15
Anahtar Kelimeler:
SANDIK SEÇMEN LİSTELERİCumhurbaşkanlığı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinden büyük başarı!
Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinden büyük başarı!
Engelliler Dayanışma Derneği'nden 20 Öğrenciye Tablet Bağışı
Engelliler Dayanışma Derneği'nden 20 Öğrenciye Tablet Bağışı
Güz Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuruları Başladı
Güz Dönemi Yükseköğrenim Bursu Başvuruları Başladı
Arıklı: “Seçmen Siyasete Tepki İçin Sandığa Gitmeyecek…
Arıklı: “Seçmen Siyasete Tepki İçin Sandığa Gitmeyecek…
BAGEP Eğitim Bakanlığına öneriler sundu
BAGEP Eğitim Bakanlığına öneriler sundu
KTÖS, Özel Eğitim Okullarında uyarı grevi yapıyor
KTÖS, Özel Eğitim Okullarında uyarı grevi yapıyor
Koop-Sen, Koop-Süt’te uyarı grevi yapıyor
Koop-Sen, Koop-Süt’te uyarı grevi yapıyor
Kamuda işi olanlar dikkat!
Kamuda işi olanlar dikkat!
Denktaş’tan Bar Kapatma Kararına Tepki!
Denktaş’tan Bar Kapatma Kararına Tepki!
Bakan Pilli: "Toplam 1550 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"
Bakan Pilli: "Toplam 1550 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim