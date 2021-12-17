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11 çocuk şehit Pazartesi devlet töreniyle defnedilecek

Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından  şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit 20 Aralık  Pazartesi günü Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde saat 10.00’da düzenlenecek devlet şehit cenaze töreni ile defnedilecek.

17 Aralık 2021 Cuma 14:30
11 çocuk şehit Pazartesi devlet töreniyle defnedilecek

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, şehit cenaze töreninde  Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarının ardından  cenaze namazları kılınarak defin işlemleri gerçekleştirilecek.

En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında olan şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:

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Uğur Hasan (5), Özcan Hasan (3), Ersoy Hasan (12), Talat Mehmet Tavukçu (5),     Mustafa Mehmert Tavukçu (10), Songül Mehmet (6), Mustafa Mehmet (17),  Semral Mehmet (14), Hasan Mehmet (13), Savaş Mehmet (11), Cengiz Topel MehmEt (10),
      
Bu arada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden alınan bilgiye göre, Muratağa Sandallar toplu mezarındaki kazı çalışmaları tamamlandı.

 Kazılarda 88 kişi bulunurken, bugüne kadar kimlik tespitleri tamamlanan75 şehit  defnedildi.  Pazartesi günü defnedilecek 11 çocukla  bu sayı 86’ya ulaşacak. 2 şehidin  kimlik tespiti çalışması ise devam ediyor.

 
 
 
  

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Son Güncelleme: 17.12.2021 15:53
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