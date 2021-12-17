11 çocuk şehit Pazartesi devlet töreniyle defnedilecek

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, şehit cenaze töreninde Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarının ardından cenaze namazları kılınarak defin işlemleri gerçekleştirilecek.

En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında olan şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:

Uğur Hasan (5), Özcan Hasan (3), Ersoy Hasan (12), Talat Mehmet Tavukçu (5), Mustafa Mehmert Tavukçu (10), Songül Mehmet (6), Mustafa Mehmet (17), Semral Mehmet (14), Hasan Mehmet (13), Savaş Mehmet (11), Cengiz Topel MehmEt (10),Bu arada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden alınan bilgiye göre, Muratağa Sandallar toplu mezarındaki kazı çalışmaları tamamlandı.

Kazılarda 88 kişi bulunurken, bugüne kadar kimlik tespitleri tamamlanan75 şehit defnedildi. Pazartesi günü defnedilecek 11 çocukla bu sayı 86’ya ulaşacak. 2 şehidin kimlik tespiti çalışması ise devam ediyor.







