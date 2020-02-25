Lefkoşa, 25 Şubat 20 : 10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali başlıyor.

Çatalköy Belediyesi’nin her yıl Mart ayında düzenlediği festival 1 – 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de bugün, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Belediye Meclis üyesi, Esra Çelikeri, Yeşim Sakallılar Esat Onat, Çatalköy muhtarı Yusuf Sipahi ve Arapköy Muhtarı Tuncay Balkaya ve Tiyatro ekiplerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi adına Cemile Gürçağ, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları adına Jale Dinarlı, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu adına İzel Seylani, Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği adına Osman Bulun, Güney Kıbrıs LimbyaParavasi Tiyatrosu adına AnnaLonolou, Mesarya Kültür Sanat Derneği adına Mehmet Erzen, KKTC Devlet Tiyatroları adına Suzan Polat, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu adına İsmihan Yorgancıoğlu katıldı.

Toplantıda, Çatalköy Belediye Başkan’ı Mehmet Hulusioğlu, 10 yıl önce çıktıkları bu yolda ilk günkü heyecanlarını koruyarak ve büyük bir coşkuyla büyüyerek ve gelişerek yola devam ettiklerini söyledi.

Hulusioğlu, “Çatalköy Belediyesi olarak yerel tiyatrolarımızın güçlendirilmesi ve tiyatronun halkımızla çok sağlıklı bir şekilde buluşturulup ileriye taşınılması adına üstlendiğimiz bu misyonu her yıl daha da güçlendirerek ve ileriye taşıyarak gelecek nesillere bırakabilecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolda bu yıl bize sponsor olarak katkı koyan AcapulcoHotel’e de katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

ATİK

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatör’ü Derman Atik ise, ülkedeki olumsuzluklara rağmen gelişerek ve yurt dışına açılarak 10.’sunun gerçekleştirileceği festivale, başta Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Meclis üyeleri ardından da oyunları izleyenlerin katkısının büyük olduğunu söyleyerek herkese teşekkür etti.

Atik, bu yıl festivalde 10 tiyatro ekibinin toplam 12 oyunun yer alacağını belirterek, bu oyunların 2 tanesinin Çocuk oyunu olarak sahneleneceğini söyledi.

Tiyatro ekiplerinin de oyunlarını kısa kısa aktardığı toplantıda, tüm ekipler bu festivalin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Festivalde, 2 Mart Pazartesi ve 4 Mart Çarşamba, Çatalköy Belediye Tiyatro-Su “Pembe Panduflu aşk”,7 Mart Cumartes Türkiye Devlet Tiyatroları Antalya Devlet Tiyatrosu “Buzlar Çözülmeden”, 9 Mart Pazartesi Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiaytroları “Şerefine İnsnoğlu”, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu 11 Mart Çarşamba Çocuk oyunu “Hacivatın rüyası” , 11 Mart Çarşamba “HakaManki” adlı oyunu,13 Mart Cuma Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği “Ah BU parasırzlık”, 15 Mart Pazar Güney Kıbrıs LimbyaParavasi Tiyatrosu “Aşk Zordur”, 17 Mart Salı Mesarya Kültür Sanat derneği “Gaynanamınaşgı”, 20 Mart Cuma, KKTC Devlet Tiyatroları “Otobüs durağında 3 bencil” çocuk oyunu ve 23 Mart Pazartesi Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “Yedi kocalı hürmüz”adlı oyunları sahnelenecek.

10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali 27 Mart Cuma , dünya Tiyatro gününde, Türkiye Cumhuriyeti Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Memurin Faslı”adlı oyunla sona erecek.

Oyunlar, Erol Avgören Kültür Merkezinde yer alacak, çocuk oyunları sabah 09.00’da yetişkinlere yönelik oyunlar ise 20.00’da başlayacak.

Biletler Çatalköy Belediyesinden Temin edilebilecek. Bilet ücretleri: Tam Bilet : 10 TL., Öğrenci: 5 TL.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI