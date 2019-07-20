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10. Şafak Nöbeti Tutuldu

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NE AİT DÖRT F-16 SAVAŞ UÇAĞI GECE UÇUŞU YAPARAK KATILIMCILARI SELAMLADI

10. Şafak Nöbeti Tutuldu

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NE AİT DÖRT F-16 SAVAŞ UÇAĞI GECE UÇUŞU YAPARAK KATILIMCILARI SELAMLADI

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:29
10. Şafak Nöbeti Tutuldu

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NE AİT DÖRT F-16 SAVAŞ UÇAĞI GECE UÇUŞU YAPARAK KATILIMCILARI SELAMLADI
20 TEMMUZ 1974’TE HELİKOPTERLERLE İNEN İLK TABUR OLAN BOLU KOMANDO TUGAYI BİRİNCİ TABURU’NDAN GAZİLER DE ETKİNLİĞE KATILDI

Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Şafak Nöbeti tutuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 45 yıl önce Kıbrıs’a barış getirmek için çıktığı ilk nokta olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda onuncu kez tutulan Şafak Nöbeti’nde on bini aşkın katılımcının doldurduğu etkinlik alanında binlerce meşale özgürlük ve bağımsızlığın şafağı için yandı. 
Bu yıl ilk kez, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait dört F-16 savaş uçağı, nöbetin sonunda ada üzerinde gece uçuşu yaparak katılımcıları selamladı.
20 Temmuz 1974’te helikopterlerle inen ilk tabur olan Bolu Komando Tugayı Birinci Taburu’ndan 17 gazi, komutanları emekli Komando Tuğgeneral Cemal Eruç Paşa ile birlikte Şafak Nöbeti’ne katıldı. Gazilerin tam 45 yıl aradan sonra  halkla kucaklaştığı görüntüler, duygu dolu dakikalar yaşattı.
Şafak Nöbeti’ne, Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra, 20 Temmuz kutlamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz de katıldı.
TANPINAR
Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, yaptığı konuşmada, Şafak Nöbeti’nin tarihi önemine değindi ve Rum tarafına mesajlar gönderdi. Tanpınar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Bizler burada savaşın karanlık yüzünü, acıları, ayrılıkları, ölümleri kutlamak için toplanmıyoruz. Bizler burada bir kez daha bu acıların, bu ayrılıkların, savaşların yaşanmaması için toplanıyoruz. Bizler burada, 20 Temmuz gününün şafağında gelen özgürlüğü ve barışı kutlamak, bu uğurda ölenleri, acı çekenleri ise anmak için toplanıyoruz... 

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Ve asla unutmayın ki, bu adada kaderiniz her zaman kaderimize bağlı olacaktır. Özgürlüklerimizin, ayrılmaz bir şekilde özgürlüğünüze bağlı olduğunu fark edin artık. Bu adada barışın hüküm sürmesinin, iyi komşular olarak yaşamanın tek yolunun bu olduğunu da asla unutmayın. 
Ve buradan Tanrıya şükrediyoruz ki, bizler sizlerin 100 yılı aşkın siyasi düşmanlığınıza ve Doğu Akdeniz’in tüm bu engebeli yollarını yaratanlara karşı bu yolda yalnız yürümüyoruz. Teşekkürler sana Anadolum, teşekkürler sana büyük Türkiyem!”
YAŞAR KONSERİ VE MEŞALE YÜRÜYÜŞÜ
Etkinlik programının başlayacağı 21.30’dan saatler önce sahilin üst kısmındaki konser alanı dolmaya başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bando Mızıkası Konseri ile etkinlik devam etti.
Türkiye’den şarkıcı Yaşar’ın konseriyle keyifli saatler geçiren katılımcılar, konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşünü tamamlayarak sahile indi. Yavuz Çıkarma Plajı sahilindeki sessiz saygı bekleyişi ve okunan duaların ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Bordo Bereliler, sembolik olarak denizden Türkiye ve KKTC bayraklarıyla çıkarak halkla kucaklaştı.
Onuncu yılını geride bırakan Şafak Nöbeti’nin en heyecanlı ve coşkulu anları ise finalde yaşandı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muharip savaş uçaklarından dört F-16, adada ilk kez gece uçuşu yaparak Şafak Nöbetçilerini selamladı. Yavuz Çıkarma Plajı’nı meşaleleriyle aydınlatan binlerce katılımcı, F-16’ları dakikalarca ayakta alkışladı.
Şafak Nöbeti, her zaman olduğu gibi dualar, ilahiler ve sabah ezanıyla sona erdi.
(ŞEB/HA)  FOTOĞRAFLI
 

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