10 Mart 2019 Pazar Gündemi

Başbakan Tufan Erhürman, Londra’dan KKTC’ye dönecek.

Malya şehitleri, Aydınköy’de düzenlenecek törenle anılacak. (10.00-Yer: Malya Şehitleri Anıtı)

UKÜ ve YDÜ den öğrenciler Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışta bulunacak. TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Sağlık Bakanı Filiz Besim de rehabilitasyon merkezinde olacak. (11.00)

Kanser Araştırma Vakfı 16’ncı Orkide Yürüyüşü, Kozanköy – Karşıyaka arasındaki parkurda gerçekleştirecek.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği 9. Geleneksel Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü yapılacak.

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